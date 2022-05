Per Artefiera 2022 Eidos Immagini Contemporanee presenta Arnulf Rainer. Il Corpo, la Croce a cura di Raffaella A. Caruso.

In mostra un cospicuo corpus di opere anni 70: le Faces Farces (1970-1975), i nudi del Frauensprachezyklus (1977) di Arnulf Rainer, e alcune rarissime Hiroshima, opere di tremenda attualità. Protagonista dell’Azionismo Viennese, Arnulf Rainer in queste opere di matrice fotografica e rielaborate dalla pittura, spesso con tratti di colore condotti con furor e a mano nuda, compie un vero e proprio atto performativo ai limiti della body art.

Egli infatti individua nella fotografia, di cui è attore e regista, il mezzo principe per documentare gli spasmi di un corpo psicotico che cerca di uscire da sé per raggiungere il sé. La ricerca dell’identità è dunque la vena primigenia di questo lavoro e se la fotografia pare essere il mezzo di documentazione più fedele del corpo, è solo la pittura in grado di restituirne il movimento con un segno inciso e graffiato e di ricongiungerlo alchemicamente all’anima come atto estetico estremo.

L’abbandonarsi a un dolore che è scossa vivificante, lontano dall’anestesia della quiete, è motivo comune a ogni opera dei tre cicli e tocca il punto estremo nelle Hiroshima: l'uccisione dell'uomo in Croce è il genocidio perpetrato due millenni dopo a Hiroshima e ovunque Caino uccida Abele. Oggi.



Arnulf Rainer. Il Corpo, La Croce

Eidos Immagini Contemporanee c/o Artefiera Bologna

Hall 15 Stand C25

catalogo in fiera

