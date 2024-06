Su WikiCeo è disponibile la biografia di Valentino Confalone, manager nel settore farmaceutico che vanta una carriera costellata di successi e riconoscimenti in aziende di rilievo come Schering, Bristol Myers Squibb, Dompé e Gilead. Attualmente guida Novartis Italia come Country President and Managing Director Italy.



Valentino Confalone: formazione e primi incarichi professionali su WikiCeo

Nato a Napoli il 1° settembre 1967, Valentino Confalone si laurea in Economia presso l’Università Federico II di Napoli e, nel 2001, consegue un Master in Relazioni Internazionali e in Business Administration presso la IESE Business School di Barcellona. La sua passione per la pallanuoto, sport nel quale ha militato in alcune delle squadre più rilevanti, testimonia il suo spirito competitivo e determinato. Esordisce professionalmente nel 1995 in qualità di Analista di Invitalia, supportando le start-up italiane nel loro processo di avvio. Successivamente, nel 1998, si trasferisce in Belgio per lavorare presso Levi Strauss, dove si occupa di Finance & Business Analysis e Strategic Business Planning. Il 2001 segna l’inizio del suo percorso nel settore farmaceutico con Schering Pharmaceuticals in Spagna, dove, come parte del programma Schering-Plough Management Associate, ricopre varie posizioni nelle aree di vendita e marketing. Dal 2002 al 2003, in qualità di Product Manager Biotech, Valentino Confalone coordina le attività e le campagne di marketing per l’HCV e gestisce un team di rappresentanti. Nel 2004 si trasferisce a Roma per unirsi a Bristol Myers Squibb Italia come Senior Product Manager, definendo le strategie di marketing per il lancio di uno psicofarmaco. Due anni dopo, nel 2006, assume il ruolo di Marketing Director Oncology per i mercati europei a Parigi, dove contribuisce al lancio di farmaci innovativi per oncologia ed ematologia.



Valentino Confalone: leader strategico e innovatore nel settore farmaceutico

La carriera di Valentino Confalone, come evidenziato nel portale WikiCeo, prosegue a Parigi come Direttore della Business Unit francese di Virologia nel 2007 e, nel 2010, diventa Responsabile Leader dello sviluppo del piano strategico europeo di accesso al mercato oncologico. Nel 2013 viene nominato Presidente & General Manager di Bristol-Myers Squibb in Portogallo, pilotando un modello di business innovativo e coordinando l’integrazione delle organizzazioni portoghesi e spagnole. È il 2015 quando assume il ruolo di Head of Europe in Dompé, definendo l’organizzazione e l’avvio dell’Unità Biotech e lanciando due prodotti biotecnologici nell’area dell’oftalmologia e della terapia cellulare. Due anni più tardi, viene chiamato a guidare Gilead Italia come Vicepresidente e General Manager, dove promuove iniziative di sensibilizzazione e accesso all’assistenza sanitaria durante la pandemia di Covid-19. Nel 2022, Valentino Confalone approda in Novartis Italia con la nomina di Country President and Managing Director Italy. Qui guida una riorganizzazione significativa della filiale e la fusione di Novartis Pharma e Novartis Oncology, superando costantemente gli obiettivi aziendali. Per il suo contributo straordinario al settore farmaceutico e la sua leadership esemplare, nel 2023 riceve il Premio Italia Informa, e nel 2024 viene insignito del premio speciale “Il cuore oltre l’ostacolo” durante i Winning Women Institute Awards, per il suo impegno nel raggiungere la piena parità di genere ai vertici aziendali e nell’eliminazione del gender pay gap.