AMD ha dato il via a un nuovo capitolo nell'evoluzione di Windows (12) presentando la serie Ryzen 8040 e 8050, durante l'evento "Advancing AI". Questi nuovi processori rappresentano una svolta nell'integrazione dell'Intelligenza Artificiale (AI) nel cuore dei PC consumer.

La serie Ryzen 8040, denominata "Hawk Point", è la successiva alla Ryzen 7040 e, pur mantenendo l'architettura Zen 4, vanta un'unità di elaborazione neurale (NPU) potenziata fino al 40%, grazie a un incremento del 60% della capacità di throughput.

Inoltre, AMD ha anticipato il prossimo Strix Point (Ryzen 8050), dotato di NPUs XDNA 2, che promettono una triplice prestazione rispetto alla generazione precedente. La serie Ryzen 8050 dovrebbe presentare anche un miglioramento nei core Zen 5.

Questa spinta significativa nell'elaborazione dell'AI è stata progettata con la prossima versione di Windows (12) in mente. Si prevede che il nuovo sistema operativo, previsto per il 2024, offrirà una fusione avanzata tra il cloud e i dispositivi client, sfruttando al massimo l'hardware AMD per alimentare varie app basate sull'AI.

La serie Ryzen 8040 è pronta a sfruttare appieno l'ecosistema di Windows 11 per massimizzare le prestazioni e garantire il pieno supporto delle funzionalità di sicurezza del sistema operativo. Processori come l'AMD Ryzen™ 9 8945HS offriranno un'esperienza di alto livello, mentre modelli come l'AMD Ryzen™ 3 8440U forniranno prestazioni più contenute per un'ampia gamma di utenti.

In conclusione, l'introduzione dei potenti processori Ryzen 8040 e 8050 di AMD promette di portare un'innovazione significativa a Windows (12), offrendo prestazioni avanzate e funzionalità AI all'avanguardia per gli utenti finali.