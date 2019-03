Luciano Mazzone si aggiudica il Top singoli

"Sei Lei" ha superato mezzo milione di ascoltatori complessivamente parlando, sulle piattaforme di streaming. Sembra però che tu stia già lavorando a qualcos'altro, sbaglio?

"Non mi accontento mai. Ogni volta che raggiungo un traguardo, penso già al prossimo passo. Non mi fermo mai a festeggiare".

Che qualcosa si stesse muovendo, lo avevamo capito già da tempo eppure, Luciano Mazzone mantiene la riservatezza sui suoi progetti futuri.

"Vorrei poter dire di più, ma rovinerei la sorpresa. Per adesso, ho molte cose a cui pensare ed alle quali sto lavorando. Dedicarmi a tutto non è facile".

Come ti sei sentito quando hai ricevuto il rinomato riconoscimento per il tuo singolo?

"È successo così, all'improvviso, non ho avuto modo di capire nulla. Ho ricevuto una chiamata e ci ho messo diversi minuti a realizzare la cosa"

È una canzone che parla d'amore, ma che cosa significa per te?

"Significa tante, forse anche troppe cose. Non la scrissi per pubblicarla, quando poi deciso di farlo, il fine era quello di fare un regalo. Chi avrebbe mai potuto immaginare le conseguenze".

Cosa non deve mai mancare in una tua canzone? A parte la chitarra?

"Il cuore! A prescindere da ciò di cui si parli. Bisogna sempre mettere un po' di noi stessi, altrimenti la musica non ha valore".

In questo brano racconti l'amore, ma lo fai in maniera diversa dalle solite canzoni. Sono tante le cose che arrivano, dalla forza alla dolcezza alla malinconia. Che cos'è per te l'amore?

"Forse... Il più umano dei sentimenti? Non so. Non basterebbero giorni per descriverlo, bisogna viverlo per capirlo".

Grazie per la compagnia, nell'attesa di quella che speriamo possa essere una nuova hit, in bocca al lupo allora!

"Grazie a voi!"