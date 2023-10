Questo è un post in cui non è necessario scrivere nulla, basta solo riportare ciò che hanno detto e scritto altri.

Dopo i fuori onda mandati di due giorni fa, ieri sera Striscia la notizia ha aggiunto ulteriore materiale a quanto già detto in precedenza da Andrea Giambruno nel dietro le quinte della trasmissione da lui condotta:

"Posso toccarmi il pac.o mentre ti parlo?” rivolto a una collega non inquadrata.

"Lo hai già fatto"."Tu sei fidanzata?"

"Sì, te l’ho già detto stamattina, Andrea"."Tu sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?""Come amore? Lo sai che io e ( … ) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con (...). Però (...) generalmente va a Madrid a ciula"."Tu entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro?".

"Sì"

"Ma devi darci qualcosa in cambio".

"La mia competenza?"

"Sì noi facciamo le foursome".

"C’è un test attitudinale?"

"Sì, si sco.a".

A chi gli fa presente che gli audio potrebbero finire a Striscia la Notizia, a Giambruno non sembra importare molto:



"Che ho detto raga dai, si ride, si scherza. Veniamo dalla pandemia".

"Ma se è finita da 5 anni!"

Dopo che tutta Italia ha sentito le nuove dichiarazioni del compagno, Giorgia Meloni, di primo mattino, ha scritto questo sui suoi canali social:

"La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto.Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio.Non ho altro da dire su questo.Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua".

Il Tgcom 24, alle 17, pubblica un post sul proprio profilo Facebook alle 17 per dire che Andrea Giambruno è stato sospeso dalla conduzione della sua trasmissione. Dopo mezz'ora il post viene cancellato.

Commenti dalla politica...

Matteo Salvini: "Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia e il mio sostegno. Avanti, a testa alta!"

Alessandro Zan: "Di grazia, almeno lasciate in pace le famiglie che vogliono stare insieme".

Riccardo Magi: "A noi non appassiona occuparci delle questioni personali della Presidente del Consiglio tantomeno di quelle private. Vorremmo che lei facesse lo stesso con tutti gli italiani.Chiedo perciò ai politici di maggioranza di astenersi da ora in poi dal fare a chiunque la morale sulla famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale non esiste, è un feticcio ideologico che nemmeno loro stessi riescono a onorare. Perché a questo punto, la caccia alle streghe fatta da questo governo a qualsiasi forma di famiglia diversa da quella del “Mulino Bianco” appare solo come una grande ipocrisia.Una cosa è certa: le parole e gli atteggiamenti di Giambruno sono l’emblema della cultura machista che ancora oggi dilaga nel mondo del lavoro, e non solo, in Italia. Ora torniamo a occuparci di manovra, di come questa scellerata legge di bilancio colpirà gli italiani, della crisi in medio oriente e della guerra in Ucraina".

Considerazione di chiusura: "Una che fa la paternale a 60 milioni di persone dicendo loro come devono vivere e cosa non potranno mai fare, in dieci anni non si era accorta chi aveva accanto".