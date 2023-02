Negli incontri del lunedì che hanno concluso la 22.a giornata di Serie A, Hellas Verona ha vinto 1-0 in casa contro la Salernitana, grazie al gol di Ngonge al 31', mentre Sampdoria e Inter hanno pareggiato 0-0 a Marassi.

L'Hellas Verona ha ottenuto una vittoria importante in casa contro la Salernitana. Nel primo tempo, i gialloblu sono stati più pericolosi grazie a Duda e Gaich, ma non sono riusciti a segnare. È stato invece Ngonge ha realizzare il gol partita al 31' grazie ad un assist di Lazovic. Nel finale del primo tempo, Dia ha avuto una buona occasione per pareggiare, ma ha sbagliato. Nella ripresa, la Salernitana ha cercato il pareggio inserendo Piatek, che ha avuto un'occasione a tre minuti dalla fine, ma il portiere Montipò ha deviato il suo tiro in angolo. Con i tre punti conquistati, l'Hellas Verona ha raggiunto quota 17, a due punti dal quartultimo posto.

È finita senza reti tra Inter e Sampdoria a Marassi. Nonostante i tentativi di Lautaro, Lukaku e Mkhitaryan, i nerazzurri non sono riusciti a sbloccare il match. Anche la Sampdoria ha avuto alcune occasioni con Lammers e Gabbiadini, ma il portiere dell'Inter, Onana, è stato pronto a difendere la porta. Nel finale, l'undici di Inzaghi ha avuto una grande occasione con una conclusione potente di Acerbi, ma il portiere della Sampdoria, Audero, ha deviato il pallone con l'aiuto della traversa. L'Inter conferma il secondo posto in classifica a 44 punti, mentre la Sampdoria è penultima a 11.