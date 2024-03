Incidente mortale sulla Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, all’altezza di Sciacca. Lo comunica in una nota l’Anas che è sul posto con il proprio personale che ha temporaneamente bloccato il traffico. Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre tir e un auto.

La vittima sarebbe il conducente dell’automobile rimasta schiacciata tra due mezzi pesanti. La vettura è completamente distrutta. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro in cui si registra anche un ferito.