Le inversioni a U di Salvini

Esattamente 2 anni fa la LEGA NORD-Salvini, a tutela di Ambiente e Salute, combatteva una vivace campagna, in Umbria, per protestare contro il termovalorizzatore che il governo Renzi intendeva installare in quel di Terni.

Salvini manifestava in quei giorni la sua solidarietà ai consiglieri regionali leghisti che avevano occupata l'aula consiliare.

Oggi dopo soli 2 anni, per lo stesso Salvini i termovalorizzatori invece dovrebbero essere installati in ogni Provincia della Campania.

Atteggiamento ostile verso i cittadini campani, ripensamento oppure semplice ciarlataneria ?