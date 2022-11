Dopo il film uscito lo scorso anno, esce Diabolik 2 - Ginko all’attacco. Al film diretto da Antonio e Marco Manetti, segue anche il romanzo di Mimmo Parisi, All'ombra di Diabolik, anch'esso ispirato alle straordinarie avventure del popolare ladro e genio del crimine.

Diabolik (Giacomo Gianniotti) e la sua amata complice Eva Kant interpretata da Miriam Leone in una nuova avventura, mentre l’ispettore Ginko, ruolo affidato a Valerio Mastandrea, non smette di seguire le loro tracce, deciso ad arrestarli una volta per tutte. In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto per portare a termine il colpo che si sono prefissati.

La trappola

Ma non sanno che dietro questa missione si nasconde una trappola messa a punto dall’astuto ispettore Ginko. La dinamica che si innesta, questa volta, rischia addirittura di mettere a dura prova il loro apparentemente inossidabile legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva Kant decide addirittura di vendicarsi, proponendo all’ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik.

Una decisione difficile per l’ispettore Ginko che deve anche affrontare l’arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg, interpretata da Monica Bellucci, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma. L’avventura non è ancora finita, è infatti atteso anche il terzo capitolo della saga che troverà conclusione nella prossima stagione cinematografica.

All'ombra di Diabolik, di Mimmo Parisi (PlanetEdizioni)

Al Re del Terrore, oltre a questa nuova avventura cinematografica, è ispirato anche un giallo particolarmente intrigante. L'autore è Mimmo Parisi che ha all'attivo un pugno di romanzi e un suo seguito fedele. Il titolo è All'ombra di Diabolik. Il libro tratta sostanzialmente dell'esordio di un anti eroe che inizia ad apparire nel mondo del crimine dopo aver guardato al personaggio, Diabolik, inventato e lanciato dalle sorelle Giussani nei lontani anni sessanta. Il nome di questa nuova figura che si muove nell'oscurità è Ombre Noire.