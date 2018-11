9, 16, 23 e 30 novembre '18 - Joe T Vannelli / Don Joe: Badass al Pelledoca Milano

Prendi due grandi nomi della musica Hip Hop e House e mettili insieme in console al Pelledoca, uno degli spazi più scatenati di Milano. E' BadAss, nuovo party creato & musicato insieme da Joe T Vannelli, uno dei più importanti nomi della house music italiana, un artista conosciuto in tutto il mondo (...) e Don Joe, dj producer hip hop e fondatore e produttore dei Club Dogo. Il party prende vita nel club di Viale Forlanini ogni venerdì dal 9 al 30 novembre (il 9, 16, 23 ed il 30 novembre).

BadAss mette insieme due generi musicali in cima alle classifiche mondiali, Hip Hop e House Music... due generi che hanno radici comuni, visto che sono entrambi nati negli USA dalla cultura americana nera e poi si sono diffusi nel mondo come linguaggi universali. "Badass", nello slang americano significa forte, bravissimo nel fare una certa cosa, ad esempio uno sport, oppure nel suonare uno strumento musicale. E' perfetto per indicare il carattere e la determinazione dei due artisti coinvolti in questo party, Joe T Vannelli e Don Joe, due artisti che senz'altro non hanno bisogno di presentazioni per chi ama house e hip hop.

Badass @ Pelledoca Milano con Joe T Vannelli / Don Joe

Voice: Giancarlo Romano

Resident Dj: Peter K

Evento Facebook ed info

https://www.facebook.com/events/470054073503098/

badassofficialparty@gmail.com



Pelledoca Milano Music & Restaurant

http://www.pelledoca.org

https://www.facebook.com/PELLEDOCAMILANO

Viale Forlanini, 121 - 20134 Milano

info e prenotazioni 027560225