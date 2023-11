Alle prime ore del mattino a Seminara (RC) e in altre città del nord Italia, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato 4 persone accusati di violenza aggravata su due minorenni originari di Piana di Gioia Tauro.

La misura di custodia cautelare in carcere è scattata per 3 persone, per la quarta invece, ancora irreperibile, è scattata la misura degli arresti domiciliari.

Le indagini hanno portato alla luce la complicità di altre 16 persone, sparse per tutto il territorio italiano. Durante i blitz, sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine, materiale informatico contenente, file pedopornografici.

Le forze dell'ordine portano avanti le indagini per dare luce alla questione e non si esclude, la partecipazione di altri complici.