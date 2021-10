Dopo la sosta dovuta alle nazionali, riprende sabato la Serie A con lo svolgimento dell'8.a giornata. Lazio - Inter il match clou di sabato che si disputerà all'Olimpico alle 18 con l'arbitraggio affidato all'esperto Massimiliano Irrati.

La Lazio ha vinto solamente due delle ultime 10 partite disputate nel massimo campionato contro l'Inter (2 pareggi e 6 sconfitte negli altri incontri), tanto che dal 2016/17 in poi contro nessun'altra squadra i biancocelesti hanno ottenuto meno successi).

La Lazio ha perso l’ultima partita di Serie A contro il Bologna, ma dallo scorso marzo non registra due sconfitte consecutive in campionato: in quel caso la prima fu contro il Bologna e la seconda contro la Juventus.

Per la prima volta nella sua storia l’Inter ha segnato almeno due gol in tutte le prime sette partite stagionali in campionato – le 22 reti rappresentano il suo miglior risultato dal 1950/51, stagione in cui i nerazzurri hanno registrato il proprio record di gol all’ottava partita (25). In compenso, Sergej Milinkovic-Savic in Serie A ha segnato quattro gol contro l’Inter: contro nessun'altra squadra ha fatto meglio. Il suo prossimo gol sarà il 50° gol con la maglia della Lazio, contando tutte le competizioni.

Sul versante opposto, Edin Dzeko ha segnato sei gol in sette partite di questo campionato – solo tre giocatori sono riusciti a realizzare sette reti nelle prime otto gare stagionali del club nell’anno d’esordio in nerazzurro in Serie A TIM: Nyers (otto reti nel 1948/49), Amadei (sette nel 1948/49) e Quaresima (sette nel 1947/48). Il bosniaco ha segnato tre gol contro la Lazio in Serie A TIM, ma solo uno nelle ultime 10 sfide.

Domenica, alle 20:45, si giocherà Juventus - Roma, l'altro incontro di cartello di questa ottava giornata, affidato alla direzione di Daniele Orsato.

Solo contro l'Inter (85), la Juventus ha vinto più partite di Serie A TIM che contro la Roma (83), mentre solo contro la Lazio (275) i bianconeri hanno segnato più gol nella competizione che contro i giallorossi (269).

Dopo il 2-0 dello scorso febbraio, la Juventus potrebbe ottenere due successi di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 2016. La Juventus ha vinto nove delle 10 partite di campionato giocate all’Allianz Stadium contro i giallorossi (l'altra è la sconfitta per 1-3 dell’agosto 2020) - e nel caso kdi vittoria la Roma potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Vecchia Signora vince 10 gare di campionato nl nuovo stadio, inaugurato nel 2011.

La Juventus ha vinto le ultime tre gare di Serie A TIM e potrebbe ottenere quattro successi di fila per la prima volta dal luglio 2020.

La Roma ha perso ben nove trasferte di Serie A TIM nel 2021 (3V, 3N). Tra le squadre affrontate più di tre volte da allenatore in Serie A TIM, la Roma è quella contro cui il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha la più bassa percentuale di vittorie (35% - 7/20).