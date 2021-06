Ogni sabato, a Rimini, al Coconuts ((Via Lungomare Tintori, 5 Rimini (RN) Italy - Infoline / Prenotazioni 345/6552701) ecco il sound a metà tra house e nu-disco di DAN:ROS, professionista del mixer nato a San Marino che da sempre fa ballare la Romagna e che da qualche tempo realizza un po' di dischi che fanno ballare il mondo.

Tra gli altri, ecco altro brano piano house che sta raggiungendo ottimi risultati nelle chart di settore e non solo: è "Just A Feeling", uscito su Spacedisco Records. Non è tutto. Ecco un remix curato da un dj di culto come Angelo Ferreri di "Tell Me", un'altra delle tante produzioni di DAN:ROS. Il sound è decisamente coinvolgente. Perfetto per un'estate 2021 di relax.

DAN:ROS su Instagram

https://www.instagram.com/danrosmusic/

Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain"). A questo link, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è possibile leggersi una lunga ed interessante intervista a DAN:ROS.