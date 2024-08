La maggior parte delle aziende è ormai consapevole del fatto che le persone siano il primo asset di ogni organizzazione.

Il capitale umano non è più considerato come uno “strumento” per il raggiungimento del proprio business ma come una “risorsa”.

Valorizzare le proprie persone, aiuta a rendere migliore l’ambiente di lavoro e di conseguenza ad aumentare la propria produttività, raggiungendo livelli di business sempre più elevati. Per tale ragione, si parla sempre più di people management, una gestione delle risorse umane incentrata sulle persone. Quest’ultima permette, attraverso l’assunzione dei profili più adatti all’organizzazione, la formazione e la responsabilizzazione, così da raggiungere il massimo potenziale delle risorse selezionate, ottimizzando dunque le loro prestazioni aziendali.

I compiti principali di un people manager?

Ricerca e selezione dei talenti, programmi di formazione, analisi e valutazione delle prestazioni delle risorse selezionate con l’unico obiettivo di ottenere il massimo dai propri collaboratori. Un buon people manager si attiva affinché ogni talento sia valorizzato e ciascuno possa trarre la massima soddisfazione dalla propria vita professionale.