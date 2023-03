La Giunta municipale ha deliberato l’avvio del procedimento per l’intitolazione di una strada, o piazza cittadina, alla memoria del cittadino Francesco Davide Salmeri.

A dare l’input era stato il Consiglio comunale mesi addietro, approvando una mozione, prima firmataria Santina Sgrò, con la quale veniva ricordato con la stessa che il prossimo 15 maggio ricorrerà il trentesimo anniversario della morte del giovane Salmeri, deceduto sull’autostrada in prossimità di Milazzo in un pauroso incidente stradale, che costò la vita anche alla madre ed alla fidanzata del fratello, che viaggiavano sulla stessa vettura.

Francesco Davide Salmeri viene ricordato per le sue qualità morali e quale testimone di valori quotidianamente manifestati in episodi, che, pur non avendo nulla di eclatante, o eroico, tuttavia nella loro semplicità e spontaneità attestano l’importanza dei gesti concreti di amore verso il prossimo.