Formula 1, domenica si corre il Gran Premio di Germania sul circuito di Hockenheim

Il Gran Premio di Germania, sul circuito di Hockenheim, sarà la prima delle due gare che porteranno alla pausa estiva. Dopo il Gran Premio di Ungheria, la Formula 1 tornerà in pista in Belgio a fine agosto.

Quello di Hockenheim, visto che è nato a Heppenheim a meno di 50 km di distanza, può definirsi il circuito di casa per Sebastian Vettel, anche se lì non ha mai vinto e neppure è mai arrivato secondo.

I successi in Germania sono arrivati per il pilota della Ferrari solo sul circuito del Nurburgring. Domenica prossima, visto l'andamento della scuderia in questa stagione, potrebbe essere l'occasione per cambiare il trend finora negativo.

Ma non bisogna certo dare per morta la Mercedes con Hamilton che sembra prediligere questo tracciato, oltre al fatto che le frecce d'argento correranno sul circuito di casa.

Nel "terzetto di testa" la Red Bull sembra aver perso un po' della quotazione rispetto a qualche gara fa, ma non bisogna mai dimenticare che un pilota come Verstappen non si darà mai per vinto.

Hockenheim fu costruito nel 1939 come pista di prova per l'alta velocità per la Mercedes-Benz. A quel tempo il circuito era lungo quasi otto chilometri ed era una specie di enorme anello.

Quando in Germania, si cominciarono a costruire le autostrade, fu creato un nuovo circuito, a cui successivamente vennero aggiunte le chicane e, nel 2002 vennero fatte ulteriori modifiche per eliminare i tratti di attraversamento del bosco, in modo da migliorarne la sicurezza.

I pneumatici che Pirelli ha scelto per questo tracciato sono i medium (bianchi), i soft (gialli) e gi ultrasoft (porpora), la stessa combinazione che è stata utilizzata per l'ultima volta in Cina, nel Gran Premio che si è disputato a Shanghai.

Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche si prevede pioggia per sabato, per la fine della sessione delle qualifiche, mentre domenica il meteo indica tempo sereno e ventilato.

La gara prenderà il via alle 15:10.