Si avvicina l’attesissima festa del “White Dinner Water Show”, unico evento al mondo con cena spettacolo, direttamente in piscina. Per questo speciale appuntamento sono centinaia le persone che fin da gennaio hanno riservato il loro tavolo nell’acqua, per gustare l’esperienza culinaria abbinata ai vari spettacoli organizzati per l’occasione. Il 22 Luglio sarà Villa ReNoir Ristorante, luogo magico alle porte di Milano, set di molti eventi e feste particolari, a organizzare una serata versione luxury, con infinite sorprese. Due le date, il 22 e 29 Luglio, che hanno già registrato il tutto esaurito.



Ma quest’anno, a rendere l’evento ancora più esclusivo ci sarà, come partner d’eccezione NOVELLA 2000 TOUR. E’ già tutto pronto per accendere i riflettori sulla Milano che non dorme mai; sarà un party unico e inimitabile, dal forte impatto mediatico in una Villa Renoir Total White. Villa ReNoir è una location particolare, nota per le sue le molteplici serate di grande successo come i Dinner Show che prendono forma in ogni weekend, feste, matrimoni a tema Luxury, dove moltissime persone realizzano i propri sogni. Un ristorante moderno ideato per grandi eventi dove la festa ha fissa dimora.





La rivista regina del gossip festeggia, il 22 Luglio, a Villa Renoir insieme al suo direttore Roberti Alessi, Paolo Renis ideatore del Party, e molti personaggi dello spettacolo, i paparazzi e i suoi lettori l’estate 2022. Tutti loro, assieme alla Spumeggiante presentatrice della serata Jo Squillo accompagnata dalle telecamere di Tv Moda, e molte altre emittenti televisive, radiofoniche e testate giornalistiche presenti, coinvolgeranno gli ospiti della grande festa, che verranno immortalati da fotografi e paparazzi avanti al Red Carpet allestito per l’occasione e pubblicati sul settimanale storico Novella 2000.





Il palinsesto della serata prevede tante sorprese come:

dress code white, apertura dalle 20.00, accoglienza di forte impatto grazie a performer straordinari, poi cena con mise en place di riflessi specchiati in pieno mood luxury, tovagliolo e porta-menu versione smoking, con papillon all’interno del quale gli ospiti potranno trovare la descrizione dei deliziosi piatti che degusteranno durante la serata.

Durante la cena non mancherà la grande Musica scandita dai fiati del Sax di Mr. Franky Altamura e dal Djset di Massimo Settanni e prenderanno la scena sirene colorate e ballerine/i con sontuosi costumi che si esibiranno negli ampi spazi di Villa ReNoir dando vita a spettacoli danzanti sotto la direzione dell’artista Ivan Sala.



Il dopo cena sarà un vero e proprio party d’estate con l’intrattenimento dell’inarrestabile Showman Valerio Schiavone e la musica DjSet diretta da Luca Camorcia (Radio Italia).

Quando la luna sarà alta in cielo, come per magia, la villa scomparirà, per poi trasformarsi in un vero e proprio movimento di suoni e paesaggi. I sensi degli spettatori saranno inebriati da effetti speciali progettati dalla genialità di Dorian su ogni centimetro della maestosa facciata della location. Tutto lo spettacolo sarà all’insegna del lusso tailor made, un evento imperdibile, per tutti coloro che sognano una serata esclusiva degna dell’eleganza e fantasia in stile Italiano.

Durante l’evento i single presenti potranno trovare l’anima gemella attraverso il gioco multimediale proposto da Unglover e sarà un algoritmo speciale realizzato su un APP che farà conoscere la persona più compatibile.

La parte Glamour dell’evento sarà a cura di JK’s Podium che veste sempre i grandi eventi di Villa ReNoir.



Nel dopocena ancora sorprese e grandi spettacoli in un’atmosfera incantevole.

Unico elemento indispensabile? Il sorriso!!

Paolo Renis e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, assieme a molti amici sono pronti, quindi, a catapultarvi nel mondo di emozioni infinite del “White Dinner Water Show” 2022.

Ingresso disponibile, su prenotazione solo nel dopocena dalle 22.30 in poi.



