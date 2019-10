L'Irlanda del Nord approva, nonostante tutto e nello stesso giorno, aborto e matrimonio tra persone dello stesso sesso grazie al Parlamento inglese.

Nel Regno Unito l'aborto è legale dal 1967, mentre i matrimoni gay dal 2014 (in Irlanda del Nord erano riconosciute solo le unioni civili tra persone dello stesso sesso).

Qualche tempo fa il Parlamento inglese aveva reso obbligatorio aborto e matrimonio omosessuale in tutto il Regno Unito. L'approvazione sarebbe stata automatica entro il 21 settembre a meno che l'Assemblea dell'Irlanda del Nord non avesse deliberato in senso contrario.

Il guaio è che l'assemblea di Stormont non è in grado di riunirsi da più di 1000 giorni e così entrambi i provvedimenti sono stati approvati.

I regolamenti per l'aborto saranno messi in pratica entro il 31 marzo 2020, mentre quelli per il matrimonio omosessuale entro il 13 gennaio 2020 e, in questo caso, dato che le "pubblicazioni" devono essere fatte almeno 28 giorni prima della data delle nozze, i primi matrimoni gay in Irlanda del nord si celebreranno per San Valentino.