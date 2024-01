Annunciate le nominations ai prestigiosi American Society of Cinematographers Awards, i premi assegnati dal sindacato americano dei direttori della fotografia (ASC).

I loro verdetti sono molto importanti in chiave Awards Season, perché solitamente anticipano la potenziale cinquina dei candidati agli Oscar nella categoria Best Cinematography.

Tra i candidati di quest'anno parte favorito Hoyte Von Hoytema per Oppenheimer. Gli altri nominati sono: Edward Lachmann (El Conde),

Matthew Libatique (Maestro), Rodrigo Prieto (Killers of the Flower Moon), Robbie Ryan (Povere Creature!).