Importante vittoria del Milan, in Champions League, contro il Psg, con il risultato di 2-1. I rossoneri, erano passati in svantaggio, per mezzo di una rete dell'ex-Inter, Skriniar su azione di calcio d'angolo. Poi il pareggio di Leao in rovesciata e il goal-vittoria dell'altra colonna milanista che è Giroud, di testa su cross di Theo Hernandez. Sofferenza finale e gioia al triplice fischio dell'arbitro, per un successo che tiene i lombardi ancora in corsa, per gli ottavi della manifestazione europea.



IL TABELLINO

MILAN-PARIS SAINT GERMAIN 2-1

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Musah (39' st Krunic), Reijnders; Pulisic (47' st Florenzi), Giroud, Leao (39' st Okafor). Allenatore Pioli. A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Adli, Pobega, Chukwueze, Jovic.

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar (44' st Barcola), L. Hernandez (18' st Mukiele); Zaire-Emery, Ugarte (15' st Lee Kang-In), Vitinha (15' st Fabian Ruiz); Dembelè, Kolo-Muani (15' st Gonçalo Ramos), Mbappè. Allenatore Luis Enrique. A disp.: Letellier, Tenas, Soler.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna)

Marcatori: 9' pt Skriniar (P), 12' pt Leao,. 5' st Giroud

Ammoniti: Musah (M), Vitinha, Kolo Muani, Ugarte, L. Hernandez, Skriniar (P)

Espulsi: -