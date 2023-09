Anthropic ha annunciato una collaborazione con Amazon, che vedrà quest’ultima investire fino a 4 miliardi di dollari nella startup californiana che si occupa di intelligenza artificiale generativa . Questo accordo fa parte di una collaborazione più ampia per sviluppare che, a detta degli attori, i modelli di base più affidabili e performanti del settore.

La ricerca di frontiera di Anthropic e i suoi prodotti, insieme all’esperienza di Amazon Web Services (AWS) nella gestione di infrastrutture cloud, renderanno l’IA di Anthropic più facilmente accessibile ai clienti AWS, che diventerà il principale provider cloud di Anthropic per carichi di lavoro mission critical, fornendo al team accesso alla principale infrastruttura di calcolo sotto forma di chip AWS Trainium e Inferentia.

Insieme, le due aziende uniranno le rispettive competenze per collaborare allo sviluppo della futura tecnologia Trainium e Inferentia. Inoltre, Anthropic e Amazon si adopereranno per far combinare tra loro i propri modelli di IA, Claude e Bedrock, in modo da migliorare le applicazioni esistenti per i clienti in tutti i settori di Amazon.