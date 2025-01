Dopo aver sfiorato i 100mila dollari nella giornata di lunedì, il Bitcoin si è poi ritirato al di sotto di tale soglia.

Questa ondata di volatilità si lega all'insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Gli investitori speravano in un ordine esecutivo che designasse le criptovalute come una 'priorità nazionale'. Ma non è arrivato.

Tuttavia resta forte la febbre attorno alle criptovalute.