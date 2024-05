Il 2023 è stato un anno di grandi successi e significativi investimenti per il Gruppo FS. L’azienda ha registrato cifre record nei suoi bilanci, dimostrando una solida performance e un forte impegno verso l’ammodernamento infrastrutturale del nostro Paese.



Gruppo FS: investimenti record e ricavi in crescita

Il Gruppo FS ha registrato investimenti straordinari per un totale di 16 miliardi di euro nel 2023, un incremento significativo rispetto agli 11 miliardi dell’anno precedente. Questo porta a un totale di 40 miliardi di euro investiti durante i tre anni di mandato dell’Amministratore Delegato Luigi Ferraris. “Un impegno notevole in termini di capacità e sviluppo per l’ammodernamento infrastrutturale del Paese, a cui contribuiscono anche i fondi assegnati con il PNRR, di cui FS è la principale assegnataria con oltre 26 miliardi di euro. Di questi, a fine 2023 risultano spesi 8 miliardi di euro, pari a circa il 30% delle risorse previste”, ha commentato l’AD. Il bilancio del 2023 ha visto il Gruppo FS chiudere con ricavi in crescita a quasi 15 miliardi di euro, un aumento di 1,1 miliardi (+8%) rispetto all’anno precedente. Questi risultati sono stati trainati dalle ottime performance operative, con un incremento dell’11% nel settore passeggeri e del 6% nel comparto merci. Nonostante il contesto logistico europeo sfidante, il Gruppo ha dimostrato resilienza e capacità di adattamento.



Gruppo FS: cresce l’Ebitda e l’impegno sociale



L’Ebitda è cresciuto di 16 milioni di euro (+1% rispetto al 2022), principalmente grazie all’incremento dei ricavi. L’Ebit ha registrato un aumento del 29%, attestandosi a 338 milioni di euro. L’utile netto è tuttavia sceso a 100 milioni di euro, rispetto ai 202 milioni del 2022, a causa di partite straordinarie come i ristori Covid-19 del 2022 e la restituzione di aiuti di Stato relativi agli anni 2003-2014. Al netto di queste partite, il risultato netto avrebbe mostrato una crescita del 578%. Un aspetto particolarmente importante è l’impegno sociale del Gruppo FS. Nel corso del 2023 sono state effettuate oltre 12mila assunzioni, contribuendo a un abbassamento dell’età media dei dipendenti da 43 a 41 anni. Queste assunzioni rappresentano un investimento non solo in termini di risorse umane ma anche di futuro e sviluppo del Gruppo.