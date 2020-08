Negli ultimi mesi anche i meno esperti hanno imparato ad utilizzare un po' di più i vari servizi online. La necessità di imparare è stata una conseguenza del COVID-19.

Molti hanno provato per la prima volta lo smart-working e tutti gli studenti hanno imparato a studiare in un modo diverso. In futuro studiare da casa potrebbe diventare normale (almeno per gli studi un po' più avanzati) e Google vuole fare da apripista con una sua "Università".

Già esistono molte Università online, ma Google vuole offrire qualcosa di diverso ed a costi estremamente bassi. L'idea di Google è quella di insegnare in sei mesi (quindi in pochissimo tempo) qualcosa che possa servire per entrare nel mondo del lavoro.

Questo progetto di Google non andrà a fare concorrenza alle Università tradizionali, ma sarà una valida alternativa.