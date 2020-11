One America News Network (OANN) è stato uno dei canali più "citati" da Trump dopo le presidenziali del 3 novembre.

In particolare, sono state le teorie complottiste sul voto elettronico le notizie preferite che il presidente in carica ha ripreso e proposto ai suoi followers.

Perché parlarne? Perché YouTube, temporaneamente, ne ha sospeso l'account per aver condiviso informazioni false su una "cura" certa per la Covid-19.

La sospensione durerà una settimana, e in tale periodo per OANN non sarà possibile pubblicare nuovi video.

In un comunicato, YouTube ha dichiarato, sin dall'inizio di questa pandemia, di aver lavorato per prevenire la diffusione di informazioni false e dannose associate alla pandemia.

"Dopo un'attenta revisione - ha dichiarato YouTube - abbiamo rimosso un video da OANN e abbiamo inviato un avvertimento al canale per violazione delle nostre norme sulla disinformazione legata all'attuale pandemia, che vietano contenuti in cui si parli dell'esistenza di una cura efficace contro la Covid-19".

In base alle regole di YouTube, qualsiasi seconda violazione entro i prossimi 90 giorni comporterebbe una sospensione dell'account di due settimane. Una terza violazione causerebbe la chiusura definitiva dell'account.