A partire dal primo di ottobre 2020 moltissime tariffe Tim per clienti privati avranno dei "piccoli" aumenti.

Nel 2019 è toccato alle aziende subire aumenti tramite cambi di contratto unilaterali e nel 2020 Tim ha deciso di colpire il singolo cittadino italiano che usa questa famosa compagnia.

Come mai Tim deve aumentare i prezzi?

Nella comunicazione ufficiale viene data come motivazione l'aggiornamento dell'infrastruttura per poter portare la fibra in ogni casa, ma noi sappiamo che non è soltanto questa la motivazione.

Il colosso Italiano che ha ancora oltre 50 Miliardi di debiti si è mosso nuovamente come Leader nelle rimodulazioni ed aumenti che gli frutteranno decine di Milioni di Euro ogni bimestre.

Eh si, perché anche se tali aumenti Tim sono pochi euro a bolletta, vanno moltiplicati per decine di milioni di clienti Tim a livello nazionale.