Il 12 maggio esce il disco “Oggi è un altro giorno” con l’inedito Cerotti & Vodka. Il 13 maggio in Piazza del Popolo a Roma, partecipa al concertone Play Music Stop War.

"Cerotti & Vodka" è il brano inedito inserito nel nuovo disco di Joe "Oggi è un altro giorno", da oggi in pre-ordine, disponibile in digitale da venerdì 12 maggio.

Sabato 13 maggio, Joe si esibirà insieme ad altri artisti in Piazza del Popolo a Roma in occasione del concerto per la pace "Play Music Stop War".

"Oggi è Un Altro Giorno" è la metafora di un viaggio verso la felicità, attraverso le canzoni che Joe ha pubblicato in questi ultimi anni, oltre al nuovo brano "Cerotti e Vodka".

Il disco esplora i sentimenti e le relazioni e, come in un puzzle, alla fine ogni cosa trova il suo posto. C’è la ricerca di se stessi in Oggi è Un Altro Giorno; il recupero di quando si era felici e si credeva ancora nei sogni, nelle stelle e nei desideri in “Stella Cadente”; la potenza delle emozioni forti e libere in “Scusami ma Sono Felice”; il momento della crisi, quando ci si accorge che qualcosa sta cambiando in “1000 Km a Nord”; la separazione da quello che non ci appartiene più, che ritorna ciclicamente a farci visita ma da cui finalmente possiamo prendere le distanze, perché anche se ci abbiamo creduto fino in fondo, ora non fa più parte di noi in “Cerotti e Vodka”; la consapevolezza che la vera felicità sia nella somma perfetta di tutte queste emozioni, di ognuno di questi piccoli momenti, che ci rendono gli esseri umani che siamo in “Nonostante Tutto”.

Joe si sta guadagnando un pubblico sempre più numeroso che apprezza la sua vocalità ed è stato contagiato dalla sua energia coinvolgente durante il promo tour in giro per l'Italia. La serie di live continuerà nei prossimi mesi, con una scaletta in cui alle sue canzoni abbina una serie di successi soul e R&B, musica con cui è cresciuto. Nel frattempo, Joe sta lavorando ai brani di un nuovo album che dovrebbe uscire il prossimo inverno.

Tracklist: Oggi è un altro giorno, Stella Cadente, Scusami ma sono Felice, 1000 Km a Nord, Nonostante Tutto, Hoy es Otro Dia, Cerotti e Vodka.