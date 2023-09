#Costez Telgate (BG) si fa in tre. Ovvero invece delle consuete tre serate inizia settembre alla grande con tre party imperdibili.

Il primo è venerdì 1 settembre, ed è Gasolina. E' un appuntamento tutto da vivere al ritmo di musica urban, ovvero hip hop, reggaeton e trap. La stessa sera va in scena anche il party Tuem, in Red Room.

Sabato 2 settembre tutto il dj team #Costez insieme al corpo di ballo del locale dà vita ad un imperdibile Flower Party Party dal sapore ibizenco.

#Costez Telgate (BG) completa la tripletta domenica 3 settembre con una scatenata serata tra rap e trap. Live show di Rush & Season, Emsa e GSLAT. Al microfono two x P ed MC Dudu. Si balla già dalle 22 e fino alle 3 del mattino. Ingresso con consumazione €10.

Riassumendo, per vivere una esplosiva primavera / estate '23 tra sorrisi e musica che mette energia basta far tappa al #Costez ogni venerdì e sabato notte, quando la musica e le voci fanno scatenare il dancefloor. Ballerine, ballerini e performer dj fanno il resto. Si balla da mezzanotte alle 4 del mattino. E come sarà l'estate '23? Tutta da vivere, è ovvio... ed è pure un'estate piena di ritmo.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Summer Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione