Produzioni venete in prima fila: è questo il nuovo corso del Conad di Quarto d'Altino che ha da poco cambiato insegna acquisendo il formato "Spesa Facile". Il negozio, gestito dalla socia Conad locale Roberta Pomiato, ha uno staff di quindici persone e una superficie di vendita di 650 metri quadri.

Tra gli scaffali spiccano i cibi della zona, grazie alla collaborazione con i fornitori della zona del marchio "Siamo Veneto". Nomi come l’Azienda Agricola Bellia Luca di Scorzè (VE), il Salumificio Piovesan di Pederobba (TV), la Società Agricola Capato S.S. di Luisa (RO), la Toniolo Casearia di Borso del Grappa (TV), l’azienda agricola Romito Angelo di Castelnuovo (VR), la società agricola Stradelle S.S. di Trevigiano (TV) e molti altri ancora.

Tra i punti di forza del formato la convenienza continuativa a scapito delle promozioni, la garanzia delle grandi marche e la qualità dei prodotti a marchio Conad.

«Con questo nuovo Spesa Facile — dice il direttore operativo di CIA-Conad, Valentino Colantuono, presente all’inaugurazione — portiamo tutti i punti di forza di Conad, leader di mercato in Italia. Il nuovo formato offre un forte ribasso dei prezzi su base continuativa e un assortimento più ampio, in cui spiccano la qualità e la freschezza del reparto ortofrutta e la grande attenzione alle referenze del territorio, come carni, salumi e formaggi. La gestione del negozio è affidato a una socia Conad di provata competenza e professionalità come Roberta Pomiato, a cui porto da parte di tutta la nostra cooperativa i migliori auguri di buon lavoro».