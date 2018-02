Lavoro, ecco la lista delle figure più richieste in Italia

Vi state chiedendo quali siano le figure di lavoro più richieste in Italia? Ecco la lista con alcune delle principali figure ricercate nel mondo del lavoro.

Alcune figure sono scomparse, altre nuove sono nate. Il food & beverage manager, ad esempio, è la figura più richiesta del momento. Le attività di questa figura professionale sono relative alla qualità del servizio, le strategie di marketing, il rapporto con i fornitori e con la clientela. La seconda figura più richiesta è lo sviluppatore di app!

Inutile aggiungere che le richieste vengono soprattutto dall'esterno, anche se pure in Italia c'è un buon interesse per chi riesca ad operare in questo settore.