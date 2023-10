Tutti sappiamo che Spotify è come la rockstar delle piattaforme di streaming. Ma c'è una novità che sta facendo ballare tutti gli artisti: Spotify Discovery Mode. In questo articolo, faremo un giro nel mondo del Discovery Mode, svelando come gli artisti possono ottenerlo e sfruttarlo al massimo per farsi notare. Curiosi di scoprire questa nuova mossa di Spotify? Allora, continuate a leggere!

Cos'è Spotify Discovery Mode?

Spotify Discovery Mode è un programma che consente agli artisti di incrementare la visibilità delle proprie tracce musicali sulla piattaforma di streaming musicale. Attraverso questo servizio, gli artisti possono far si che le loro canzoni vengano presentate nei suggerimenti personalizzati agli utenti.

Come Funziona e Come si Ottiene?

A differenza di un modello di pubblicità a pagamento tradizionale, il Discovery Mode funziona sulla base di un algoritmo che valuta l'engagement degli utenti con la musica dell'artista. Gli artisti non pagano direttamente per avere le loro canzoni inserite in tale servizio, ma piuttosto promettono una percentuale dei propri ricavi di streaming durante il periodo in cui sono in Discovery Mode.

L'accesso al servizio non è aperto a tutti gli artisti, ma solo a quelli che soddisfano determinati criteri e sono selezionati da Spotify. Gli artisti possono esprimere il loro interesse attraverso la propria piattaforma di distribuzione digitale di musica, qualora questo servizio sia supportato.

I criteri per accedere al servizio

Per accedere al Discovery Mode, la tua traccia deve, dunque, soddisfare queste condizioni:

Devi distribuire attraverso la piattaforma di distribuzione digitale di musica che offre tale servizio. Devi essere accreditato come artista principale o remixer sulla traccia. La traccia deve essere stata pubblicata da più di 30 giorni. La traccia deve avere almeno un Radio e Autoplay stream negli ultimi 7 giorni.

Se rispetti questi requisiti, sei pronto per sfruttare le potenzialità del Discovery Mode di Spotify.

Spotify Discovery Mode con MusicBroker.It

Nel panorama musicale, è fondamentale trovare opportunità che aiutino gli artisti a farsi notare e a raggiungere un pubblico più vasto. Una piattaforma di distribuzione che si distingue per offrire tali opportunità è MusicBroker.It. Questa piattaforma offre ai suoi clienti la straordinaria possibilità di accedere a servizi di promozione premium, inclusi programmi come Spotify Discovery Mode. Ciò significa che gli artisti che la scelgono per distribuire la loro musica possono avere la chance unica di incrementare la visibilità delle proprie tracce attraverso iniziative di promozione esclusive.