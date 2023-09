L'estate è finita, ma intristirsi sarebbe davvero sbagliato. Alla Locanda dei Giurati di Como le proposte gastronomiche della nuova stagione non si contano. Ad esempio, ecco in carta i funghi porcini. La fortuna dei porcini in cucina è legata non solo al loro sapore, ma anche e soprattutto alla loro versatilità. Possono essere consumati crudi o cotti, in tanti modi diversi. La brigata di cucina della Locanda dei Giurati di Como, ristorante che propone prima di tutto carne alla griglia, prepara questi prelibati funghi in ogni modo, sempre ispirandosi alla tradizione.



E venendo ai piatti simbolo della Locanda, quelli che arrivano dalla griglia, tra i tanti tipi di carne da gustare in Locanda, da segnalare in questo autunno '23 ecco la Scottona Polacca. E' un bovino di alta qualità. Si tratta di femmine che non hanno ancora partorito, caratterizzate da una carne e da una marezzatura straordinaria.



La brigata di cucina della Locanda dei Giurati di Como parte sempre dalla tradizione, ma qualche volta propone abbinamenti sorprendenti. Ad esempio, si gusta lo Shiso. Detto anche basilico cinese o basilico giapponese, è un pianta della famiglia delle Laminacee, quella della menta. Ha sentori agrumati, erbacei e mentolati, non troppo diversi dal basilico. In Locanda viene servito sotto forma di gel in accompagnamento ai primi piatti della tradizione.



Chi vuol bere poi qualcosa di buono in Locanda, può senz'altro fare un salto in Toscana. I rossi corposi di questa regione non vanno troppo d'accordo con l'estate, ma con il fresco tornano a dare il meglio di sé. Per accompagnare un piatto di porcini o un'ottima bistecca, ecco il Bruciato, probabilmente il Bolgheri più rappresentativo. Ha un colore rosso rubino intenso. Al naso offre note di piccoli frutti rossi maturi, spezie dolci e tabacco. Al palato ha un'ottima struttura, è notevolmente pieno in bocca con un piacevole retrogusto fruttato che conferisce una buona persistenza e una facile bevibilità.



Restando in casa Antinori, ecco Tignanello, altra icona toscana, che ovviamente non può mancare nella carta della Locanda dei Giurati - Como. Nasce nel cuore del Chianti Classico ed è probabilmente il primo Super Tuscan, ovvero il primo Sangiovese ad essere affinato in barrique, il primo vino rosso moderno assemblato con varietà non tradizionali (quali il Cabernet), e tra i primi vini rossi nel Chianti Classico a non usare uve bianche. E' una pietra miliare, che mette insieme uve Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.



///



Senz'altro il successo della Locanda dei Giurati di Como cresce nel tempo per un mix vincente di semplicità ed eccellenza, da gustare tra l'altro anche a pranzo, con business lunch tutti da vivere. Ecco come lo staff de La Locanda dei Giurati di Como presenta sui social la sua filosofia: "Un fantastico vino e la nostra pregiata carne, sono il connubio perfetto per creare un momento sensoriale ai nostri ospiti. Un'opera d'arte che si può associare solo alla nostra Locanda, perché venire da noi, non è solo stare bene, ma è arrivare a toccare il piacere degustativo attraverso i nostri piatti".



///



La Locanda dei Giurati - Como

via Giulini 16, 0314310051

Sempre aperto, dalle 12 alle 14:30 e dalle 19 alle 23

www.locandadeigiurati.com

https://www.instagram.com/locandadeigiurati/

https://www.facebook.com/locandadeigiurati