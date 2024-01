Questa è la settimana della Supercoppa Italiana. La trentaseiesima edizione si svolgerà a Riyadh, in Arabia Saudita, con un nuovo formato. Saranno infatti quattro le squadre a disputarsi il trofeo, tramite due Semifinali e la Finale.

La prima semifinale, in programma giovedì 18 gennaio alle 20.00 ora italiana, vedrà di fronte la squadra campione d’Italia Serie A 2022/2023, il Napoli, con la squadra finalista di Coppa Italia 2022/2023, la Fiorentina.

La seconda semifinale, prevista per venerdì 19 gennaio, sempre alle 20.00, sarà tra la Vincitrice della Coppa Italia 2022/2023, l’Inter, e la seconda classificata nel campionato di Serie A 2022/2023, la Lazio.

Le vincitrici delle due Semifinali si affronteranno nella Finale di lunedì 22 gennaio alle 20.00 ora italiana.

Con questa formula, se in futuro una o entrambe le finaliste della coppa nazionale dovessero coincidere con le prime due classificate in campionato, allora subentrerebbero la terza ed eventualmente la quarta classificata della Serie A.

C'è anche da ricordare che in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si calceranno i rigori: niente tempi supplementari. Lçe squadre, salvo infortuni, potranno schierare le loro migliori formazioni, perché le squalifiche rimediate nell'ultimo turno di Serie A saranno scontate, nella prossima gara di campionato. Anche le ammonizioni comminate durante le gare di Supercoppa avranno efficacia nelle successive gare di campionato, ad eccezione dei provvedimenti di espulsione comminati in Semifinale che verranno scontati nell'ventuale gara di Finale.

Chi vincerà?

Il Napoli è la squadra, in questo momento, meno accreditata per disputare la finale, sia per le assenze di alcuni suoi elementi (vedi Osimhen) sia per le ultime prestazioni, che hanno messo in evidenza problemi tattici e mancanza di idee (da parte di Mazzarri), che hanno finito per pesare sul rendimento dei giocatori8, tutt'altro che scarsi.

La Lazio è un gradino sopra, ma l'organico non è - almeno finora - allo stesso livello di quello dello scorso anno e tra assenze e scarso rendimento, i biancocelesti stanno recuperando in campionato più grazie al carisma di Sarri che alle qualità dei suoi calciatori.

La Fiorentina può arrivare in finale e persino giocarsela, ma solo se potrà far affidamento alla formazione titolare, senza dover fare a meno di Arthur, Bonaventura e Nico Gonzalez... che sembra recuperato per l'appuntamento in Arabia. Altrimenti, potrà giocarsi le sue chance solo rivedendo il modulo classico e adottando una difesa a tre: squadra chiusa e ripartenze.

L'Inter attuale, infine, potrà solo perdere una coppa che, sulla carta, è già sua, visto che con a disposizione l'organico al completo, Simone Inzaghi in questa stagione ha sempre ottenuto un risultato positivo.