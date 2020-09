La casa editrice SBE di Desenzano del Garda ha indetto un concorso per narrativa inedita.

Al premio letterario saranno ammessi romanzi inediti.

Non è previsto alcun tema per il concorso, il premio per gli autori vincitori consisterà nella pubblicazione dei romanzi premiati.

Naturalmente verranno assegnato anche trofei, attestati e premi speciali.

Potrete avere informazioni dettagliate visitando il sito www.swanbook.eu