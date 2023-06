Il nuovo singolo dell’artista sui principali stores digitali e nelle radio.

Esce il nuovo singolo di Ammøntz dal titolo “Downtown”. Cosa significa? Il centro città, il centro di tutto per distinguerla dal resto, che spesso viene squalificato, anche dimenticato. Eppure, in centro ci si mescola e fuori dalle proprie case si trova un mondo molto simile in cui le differenze si abbassano perché in fondo non c'è mai un merito in dove si vive ma in come si vive. Vale per Verona, vale per tutta Italia e il mondo intero. Dalla città dell'amore all'amore per la propria città, le proprie radici, anche musicali. Il brano è sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale.





Storia dell’artista

Alessandro Montanelli aka Ammøntz è mille cose: scrive, è asset manager di giorno per Dovalue, Capo istruttore per ginnastica dinamica militare italiana, si sta specializzando come counselor. I libri, già pronti, arriveranno. Per ora la scrittura prende la piega musicale, questo è il secondo singolo e seguirà a brevissimo la pubblicazione di un EP-Mixtape, continuando a sperimentare, dal momento che c’è un mondo da raccontare in modi diversi.

Management: JT MANAGEMENT

Ufficio Stampa: M.F.M. MUSIC COMMUNICATION