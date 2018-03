Circus beatclub, Brescia: 16/3 One Night With Blubay, 17/3 Circus Saturday The Love Boat

Doppio party da non perdere per il weekend di Circus beatclub, la disco di riferimento a Brescia e non solo. Si parte venerdì 16 marzo 2018 con un party in collaborazione con l'evento "One Night With Blubay", dedicato ovviamente alla bella disco di Castro, uno di luoghi di divertimento simbolo della provincia di Lecce e di tutto il Salento. Alla voce c'è Faber, uno dei vocalist più stimati del settore e al mixer c'è Osvaldo dell'Anna, dj resident del Blubay, uno che sa sempre come far emozionare il dancefloor. L'evento è in collaborazione con Fun. Si prosegue a far festa sabato 17 marzo con Circus Saturday, party molto amato del pubblico più giovane ma già esigente del club. Il titolo della festa è The Love Boat. Al mixer c'è un senatore come Dr.Space insieme a Luca Medeghini. Alla voce torna Toma.

Sarebbe già abbastanza ma già sono segnalati al Circus di Brescia due party molto attesi, decisamente hot e simbolo dell'estate: il 24 aprile c'è tutta la crew della spiaggia simbolo di Gallipoli, ovvero arriva il Samsara Tour. L'1 aprile, invece, arriva Besame, scatenato party che mescola reggaeton, electro latino, pop e house.

