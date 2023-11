Dall’esordio come Revisore contabile nel 1979, Alessandro Bernini intraprende una carriera di rilievo che lo porta, nel 2022, alla nomina come Amministratore Delegato del Gruppo MAIRE.

L’esordio professionale di Alessandro Bernini

Amministratore Delegato di MAIRE, multinazionale leader nella trasformazione delle risorse naturali e nell’Engineering, Alessandro Bernini esordisce professionalmente nel 1979 in qualità di Revisore contabile. Successivamente, entra a far parte di Ernst & Young, collaborando con importanti gruppi nazionali e internazionali come Saipem e Pirelli, occupandosi di aspetti tecnici legati alla revisione della contabilità. Durante questo periodo, sostiene il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri contribuendo alla stesura dei Principi Contabili Nazionali. È il 1994 quando diventa Partner di Big Four e assume il ruolo di Responsabile degli uffici di Brescia. Si occupa contemporaneamente di alcuni importanti lavori forensic per la sede centrale. Due anni più tardi, Alessandro Bernini passa al Gruppo Saipem (Eni) come Chief Financial Officer, assumendo, a partire dal 2002, il ruolo di Responsabile della Segreteria Societaria e Corporate Governance. In questo periodo, gioca un ruolo fondamentale nell’acquisizione di Bouygues Offshore e del gruppo Snamprogetti.

Alessandro Bernini: l’ingresso in MAIRE

Successivamente, Alessandro Bernini entra in Eni in qualità di Chief Financial OfficerNel 2013, entra in MAIRE (all’epoca Maire Tecnimont), dove ricopre vari ruoli di responsabilità, come Group Chief Financial Officer e Consigliere in diverse società del Gruppo, fino a diventare Amministratore Delegato nel maggio 2022. Negli anni 1998-2000 e nel 2008, Alessandro Bernini è Visiting Professor al Master in Contabilità presso l’Università di Pavia.