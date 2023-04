Errore tra i più frequenti ma anche tra i più grossolani, possiamo dirlo: lavare il pollo sotto acqua corrente non aiuta affatto ad eliminare i batteri contenuti naturalmente nella carne. Al contrario, ne facilita la diffusione.

Per eliminare in modo più sicuro i batteri presenti nella carne vi basterà tamponarla con un foglio di carta da cucina e cuocerlo per almeno 15 minuti.