Gaza è ormai completamente isolata da cibo, elettricità, acqua e carburante. ActionAid è allarmata per la crisi umanitaria che sta colpendo la vita di oltre due milioni di persone.

"La situazione all'interno di Gaza è disastrosa, poiché le case e i civili continuano a essere bersaglio indiscriminato di continui bombardamenti",

ha dichiarato Nadim Zaghloul, direttore ActionAid Palestina che si trova in West Bank. "I nostri colleghi sono fuggiti dalle loro case e stanno utilizzando gli ospedali come rifugi. I raid aerei sono continui e intere famiglie hanno perso la vita".

Samah, una delle operatrici umanitarie di ActionAid a Gaza, si è rifugiata a casa di sua madre, insieme alla figlia di 15 anni e al figlio di 13 anni. Le bombe cadono pericolosamente vicine a loro giorno e notte. "Non possiamo dormire di notte e non possiamo riposare di giorno. La mia famiglia ha fatto scorta di cibo e acqua prima di mettersi al riparo, con gli scaffali già quasi vuoti. Ma non possono uscire a fare rifornimenti, per paura di essere presi di mira o di essere coinvolti nei bombardamenti. Penso ai miei figli. Penso se domani saremo vivi o no".

This is the Beverly Hills of Gaza. This is where all the leaders of Hamas have their palaces. Or should I say, had their palaces.



And let there be no doubt, the IDF is just getting started. pic.twitter.com/Q2Ip2byEYd