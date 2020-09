Nel bel mezzo della battaglia legale con la sua ex, Johnny Depp è arrivato in Spagna per partecipare al Festival internazionale del cinema di San Sebastián che si concluderà sabato 26 settembre.

Johnny Depp, comunque misurato e disponibile durante la conferenza stampa con i giornalisti, non ha completamente rinunciato a qualche stravaganza, a partire da quella di voler sottolineare il proprio look non certo usuale...