È di Marlen Padovan, giovane imprenditrice affermatasi nel settore delle utilities da anni, l’idea di fondare nel 2021 Agenti&Venditori.net

Il progetto viene elaborato in piena pandemia in un momento in cui le problematiche del lavoro, delle aziende e degli imprenditori si sono acuite; il fine è quello di fornire un servizio e semplificare i processi aziendali

Marlen espone la mission alla base del suo progetto "In un momento di crisi dove era necessario trasformare il bisogno in potenzialità e lo si poteva fare utilizzando al meglio le possibilità che il web offre attraverso social, blog, siti di e-commerce, piattaforme. La contemporaneità è frenetica, il web è un ottimo strumento per ottimizzare i tempi e realizzare supporti pratici, concreti e veloci alle aziende e al mondo dell’impresa”

Agenti & Venditori è il portale che mette in contatto le aziende con Agenti di Commercio, Liberi Professionisti e Freelance, creando un incastro perfetto tra domanda e offerta.

E’ molto più di un portale dedicato al mondo del lavoro; www.agentievenditori.net offre opportunità lavorative e pubblicitarie.

Si propone di creare delle sinergie, in forma di partnership, con aziende di qualsiasi settore per meglio promuovere le attività delle stesse a livello locale, nazionale e globale.

A tal fine, Agenti & Venditori si è affidata ad un team di professionisti della comunicazione e del marketing al fine di promuovere e ottimizzare tutti i processi del business, attraverso le più recenti forme di media marketing.