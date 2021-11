"Il divertimento giovanile è un universo in cui l'alto e il basso, il bello ed il brutto si rimescolano. In ogni caso, anche il singolo dettaglio va curato... e sul palco devono andare per forza artisti che sappiano stupire", spiega Duccio Cantini, anima e coordinatore di Circo Nero Italia, un collettivo che mette sul palco artisti, ballerine, giocolieri, performer e chi più ne ha, più ne metta. Il successo di Circo Nero Italia è internazionale: nell'ultimo decennio ha fatto emozionare con i suoi show mezzo mondo, toccando Stati Uniti, Europa, Russia e Bangkok

Circo Nero Italia il 7 dicembre torna a far emozionare Firenze con un party Circo Nero Classic all'Otel (Via Generale dalla Chiesa, 9). Del cast artistico del party fanno parte Lamprechtz, Thomas T, Miranda e mille altri talenti che insieme come ogni notte creeranno una pericolosa atmosfera da sogno... sognare è un po' pericoloso, farlo però ad occhi aperti durante un evento Circo Nero Italia è una emozione tutta da vivere.

Circo Nero Italia

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

https://www.instagram.com/circoneroitalia/



Uno dei più recenti post su Instagram di Circo Nero Italia



https://www.instagram.com/p/CWppmvPKxjo/