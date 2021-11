Italiano sostituisce Torreira con Amrabat al 64' del secondo tempo e regala la partita ad una Juventus che è poco cosa. Finisce così 1-0 per i bianconeri la sfida contro la Fiorentina all'Allianz Stadium grazie ad un gol di Cuadrado nei minuti di recupero.

È stata proprio una palla persa da Amrabat ad innescare una ripartenza di Chiesa che ha costretto Milenkovic ad un intervento falloso che l'arbitro Sozza ha sanzionato con il giallo. Era il secondo mostrato al difensore serbo che è così dovuto uscire dal campo (non tanto convinto, a dire il vero), lasciando la Fiorentina in 10 al minuto 73.

Le occasioni da gol della partita, in precedenza, erano state una per parte. Nel primo tempo, per la Fiorentina, una girata in area di Saponara che spedisce alto un assist fornitogli da Odriozola. Nel secondo tempo, una traversa di Chiesa liberatosi anche lui in area. Da non dimenticare un netto fallo di mano prima dell'intervallo segnalato dal Var che non ha poi ritenuto necessario richiamare l'arbitro al monitor in campo per valutare l'azione, anche se avrebbe dovuto, visto che il braccio di Danilo era largo e di congruo con il movimento naturale del corpo non aveva nulla.

Con l'uomo in meno, Italiano continua a sbagliar cambi, decidendo di difendere e rinunciando a giocare. La Juventus, non riesce ad esser pericolosa, ma Cuadrado con un'azione disperata calcia verso la porta e fortunosamente trova la deviazione di Biraghi, che invece di mandare la palla in angolo, la mette tra palo e portiere. Con questa vittoria, la Juventus raggiunge la Fiorentina al settimo posto a 18 punti.

Rispetto alle precedenti due ultime prestazioni in campionato, la Juventus non ha fatto passi avanti dal punto di vista del gioco, affidandosi al contropiede e ad una determinazione che in passato non aveva messo in campo. Solo grazie ad un errore di valutazione di Italiano, per una sostituzione oltretutto non necessaria, ha potuto trovare il risultato, altrimenti la partita sarebbe finita in parità.





Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1457066043134853127