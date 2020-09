Secondo quanto dichiarato dal direttore per l'Europa dell'OMS, Hans Kluge, all'agenzia di stampa AFP, ad ottobre e novembre vedremo un aumento dei casi di mortalità legati alla pandemia a causa dell'attuale incremento dei casi di contagio.

Il problema legato all'inizio del periodo autunnale sarà caratterizzato dal sovrapporsi del Sars-CoV-2 agli altri virus influenzali e parainfluenzali.

«Siamo in un momento in cui la gente non vuole sentire queste notizie», ha aggiunto Kluge. Inoltre, «sebbene in molti siano fiduciosi che il vaccino possa spegnere la pandemia, le ricerche sono ancora in corso».

Ed a proposito di vaccino, questo lunedì il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che i Paesi che vorranno aderire al COVAX, per garantire che le vaccinazioni anti Covid siano distribuite in modo equo ed efficiente in tutto il mondo, dovranno farlo entro la scadenza di venerdì .

Finora, sono state 92 le nazioni a basso reddito che hanno aderito alla direttiva dell'OMS per promuovere lo sviluppo di vaccini, terapie e diagnostica per combattere la pandemia. Circa 80 nazioni a più alto reddito hanno espresso interesse, ma molte non hanno ancora confermato la loro intenzione di aderire.

"Ma se le persone nei Paesi a basso e medio reddito non avranno vaccini a disposizione - ha ricordato Ghebreyesus - il virus continuerà a uccidere e la ripresa economica a livello globale tarderà ad arrivare.



In base agli ultimi dati dell'OMS, domenica si è registrato un nuovo record nel contagio da coronavirus con un aumento, a livello mondiale, di 307.930 casi nelle ultime 24 ore.

Secondo il sito web dell'agenzia, i maggiori aumenti sono stati riportati da India, Stati Uniti e Brasile. I morti sono aumentati di 5.537, con il totale che ha raggiunto i 917.417.

L'India ha registrato 94.372 nuovi casi, li Stati Uniti 45.523 ed il Brasile 43.718. Sia gli Stati Uniti che l'India hanno riportato oltre 1.000 nuovi decessi ciascuno, mentre in Brasile i morti sono stati 874.

Il precedente record di nuovi casi segnalato dall'OMS era di 306.857, registrato lo scorso 6 settembre. Il numero record legato ai decessi nelle 24 ore risale al 17 aprile con 12.430.

L'India guida il mondo in nuovi casi segnalati ogni giorno e ha stabilito un record globale la scorsa settimana con 97.570 casi segnalati in un solo giorno.

Come opinione personale, da una parte le troppe aperture porteranno a più casi di Covid. Ci saranno certamente episodi di panico e paura con le prime influenze stagionali e, non ultimo, anche se non conosco al momento l'interazione tra le diverse patologie e il coronavirus, sembra che la Covid sia più "cattiva" quando l'organismo sia defedato o se esistano altre patologie respiratorie. Non resta che aspettare in vigile attesa.