In attesa che il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, dia "ufficialmente" la ripartenza alle indagini sul caso Suarez, sospese a detta del magistrato con l'unico obiettivo di tutelare il lavoro degli inquirenti per evitare nuove fughe di notizie, la procura della Corte dei Conti dell’Umbria ha annunciato anch'essa di aver aperto un fascicolo per valutare eventuali illeciti erariali relativi all'esame per stabilire il grado di conoscenza della lingua italiana sostenuto dal Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia.

Secondo quanto dichiara l’ANSA, che ha ripreso la notizia, gli accertamenti sarebbero in una fase preliminare e avranno come riferimento i risultati dell'indagine condotta dalla magistratura.

Il fascicolo è stato aperto in relazione a eventuali reati di corruzione e per accertare se ci sia stata una lesione dell’immagine pubblica.