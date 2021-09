Rischia di diventare un problema di non poco conto per ciò che riguarda l'ordine pubblico il fatto che 15 mila poliziotti e Carabinieri non siano vaccinati.

Il 15 ottobre, infatti, entrerà in vigore il Green Pass per tutte le categorie lavorative, e anche parecchi militari dell'esercito e della Marina sono sprovvisti della carta verde.

I sindacati di categoria hanno lanciato l'allarme dato che chi non si metterà in regola dovrà essere sospeso rischiando così di diventare un problema di ordine pubblico. L'imposizione della famigerata carta verde usata come sistema per costringere la gente a vaccinarsi sta generando malcontento e tanta rabbia in tutte le categorie lavorative, e adesso anche tra i militari.

"Chiedere il Green Pass ai militari potrebbe configurare il reato di abuso d'ufficio. Draghi rifletta. Al personale militare non può essere richiesto il green pass per accedere al luogo dove svolge il suo servizio. Infatti in assenza di un preciso obbligo vaccinale, l'imporre o il pretendere dal militare il possesso del green pass per accedere nel luogo di servizio potrebbe configurare una violazione dell'articolo 1349 del decreto legislativo 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) non essendo la questione attinente alla disciplina o alle modalità di svolgimento del servizio ed eccede i compiti di istituto con la conseguenza che l'allontanamento o la sospensione del militare sprovvisto di green pass si configurerebbe immediatamente il reato di abuso d'ufficio".

Questo il comunicato del Sindacato dei militari, che prospetta una sospensione di un 30 per cento del personale militare poichè sprovvisto di carta verde, e invita quindi il Governo ad escludere il personale militare dall'obbligo del lasciapassare verde.

Staremo a vedere che cosa deciderà il governo nei prossimi giorni. Intanto è boom di prenotazioni di tamponi rapidi in tutte le farmacie italiane: il tampone rapido a pagamento resta infatti l'unico sistema per ottenere il lasciapassare verde senza vaccino. Anche perché il vaccino fino ad oggi in non è obbligatorio. (fonte lasottilelinearossa.over-blog.it)