Ad agosto, ha stimato il dato congiunturale dell'indice destagionalizzato della produzione industriale in live crescita (+dello 0,2%) rispetto al mese di luglio.

L'indice destagionalizzato mensile mostra una crescita congiunturale solo per i beni di consumo (+1,2%), mentre si registra una diminuzione per i beni strumentali (-0,1%), i beni intermedi (-0,9%) e l'energia (-2,2%).



Lo stesso per quanto riguarda il dato trimestrale, con la media del periodo giugno-agosto che indica un aumento del +0,4% rispetto ai tre mesi precedenti.





Escludendo gli effetti del calendario, ad agosto 2023 l'indice complessivo mostra però una importante diminuzione tendenziale del -4,2% (i giorni lavorativi sono stati 22, come nell'agosto 2023) rispetto allo stesso mese di un annof a. Si registra una crescita solo per i beni strumentali (+0,6%), mentre si osserva una diminuzione per l'energia (-4,7%), i beni di consumo (-5,7%) e in modo più evidente per i beni intermedi (-6,3%).

I soli settori che mostrano una crescita tendenziale sono la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+18,3%) e la fabbricazione di mezzi di trasporto (+5,7%). Per il settimo mese consecutivo tutti gli altri settori mostrano una flessione; le più ampie si registrano nell'industria del legno, della carta e della stampa (-22,0%), nell'attività estrattiva (-14,0%) e nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-12,8%).