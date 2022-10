Pierina Gallina è nata a Codroipo (Udine) - Ha pubblicato sette libri: tre di poesie, due fiabe, un saggio “NONNI”, “Un anno da Fiaba” con 52 fiabe ideate durante il Lockdown 2020 ed è co-autrice del libro “La Ruota”.

Ha una carriera lavorativa molto interessante, una vita da maestra di scuola dell’infanzia e da giornalista-pubblicista, ha vinto dei concorsi letterari, studia scrittura creativa ed emozionale, grafologia e pianoforte.

Ha l’onore di essere “Dama” dei Cavalieri di Malta O.S.J. Ordine di San Giovanni di Gerusalemme e quindi oltre ai vari riconoscimenti letterari nazionali citati è anche vincitrice della "Farfalla d'argento" e finalista alla settimana della Creatività a Stresa (Vb) dal 23 al 28 ottobre 22, promosso dall'Assoc. 50&più nazionale, con sede a Roma.

Pierina Gallina quindi è un’autrice a 360 gradi, in grado di emozionare attraverso un linguaggio magnetico che attira grandi e piccini. Le sue opere potete conoscerle anche attraverso il suo sito internet www.pierinagallina.it - all’interno troverete chicche, curiosità, libri sonori e tutti gli indirizzi per andare a comprare i suoi straordinari libri disponibili in edizione fisica ed eBook.