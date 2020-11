Le chiusure di negozi ed attività, imposte nella ultime settimane, hanno mandato in crisi quello che rimaneva del settore retail e della ristorazione, con le stime attuali che parlano di un -70% per l’ultimo trimestre del 2020. Il principale effetto di questa situazione? Molte realtà, anche nel mondo dell’enogastronomia artigianale, si sono avvicinate alle vendite online, nella speranza di limitare i danni causati dalla chiusura dei canali di vendita tradizionali.

In questo contesto si inserisce Piedmont Delights, il principale e-commerce per i prodotti dell’enogastronomia artigianale piemontese. La società, nelle ultime settimane, ha visto crescere del 100% le proprie vendite, mostrando uno sviluppo simile a quella dello scorso Marzo/Aprile. Piedmont Delights si sta quindi dimostrando un canale efficace per la vendita di tutti quei prodotti artigianali della tradizione, che diversamente sarebbero andati ad ingrossare le fila dell’invenduto.

«Siamo contenti di poter aiutare i produttori agricoli piemontesi. Siamo pronti a dare loro una mano decisiva anche in vista del Natale, soprattutto se la situazione dei canali di vendita tradizionali rimanesse quella attuale. Il nostro obiettivo? Vogliamo promuovere online l’enogastronomia del nostro territorio, così da far conoscere, in Italia e all’estero, i sapori della nostra tradizione. Come si può immaginare, siamo ora più che mai coinvolti in questa missione” ha dichiarato Nikas Bergaglio, CEO di Piedmont Delights. “La verità è che le piccole realtà artigianali del territorio tralasciano quasi sempre le vendite online, vuoi perchè non hanno il tempo o le competenze necessarie per fare tutto da soli. Stiamo dando loro una mano nel sopperire a questa mancanza, nella speranza di aiutarli in questo momento difficile” conclude Tommaso Vassura, COO di Piedmont delights.

Piedmont Delights, nel corso del tempo, ha ottenuto la fiducia di più di 65 produttori agricoli, produttori che collaborano fianco a fianco con la società, tanto che per alcuni di loro la piattaforma è anche e-commerce ufficiale. La società ha attualmente a catalogo 350 prodotti e ha fino ad oggi spedito più di 25.000 ordini, sia in Italia che all’estero.

Attiva dall’Ottobre 2017, Piedmont Delights, nel 2019, si è aggiudicata il premio dei Netcomm Awards per il miglior e-commerce nella categoria food and beverage e, nel 2020, il premio 4Ecom come miglior e-commerce emergente.