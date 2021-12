Immagina un teatro. Immaginalo riempito di magia e meraviglia. Immagina dei giovani maghi e degli affermati illusionisti alternarsi su quel palco per incarnare la magia del Natale alle porte. Immagina la verve e la simpatia di Raul Cremona che vi accompagna in questo viaggio. Questa è La Magia di Sant’Ambroeus.

Il 2021 si chiuderà all’insegna della magia per la città di Milano grazie a questo Galà magico, che si svolgerà durante il Ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata. L’estro di Raul Cremona, presentatore e mattatore della serata, insieme a Felipe Beretta e ad un cast di caratura internazionale, daranno vita ad uno straordinario incontro tra il pubblico milanese e la magia.

Il cast delle quattro serata sarà così composto: Paolo Carta e Sara, esperti di grandi illusioni, propongono numeri di incredibile fascino e spettacolarità. Julian de Rosa, dall’Argentina, fonde con sapienza ed esperienza l’arte circense alla magia e alla clownerie.

Maxim, campione italiano di manipolazione, rivisita in chiave moderna un grande classico come il numero delle colombe. Vegas (Gabriele Verzolla) e Nikolas Albanese, giovani promesse della magia italiana, reduci da importanti partecipazioni in galà internazionali e trasmissioni di successo. Tra manipolazioni, giochi di prestigio e grandi illusioni, uno show per tutta la famiglia che anticiperà la magia e la poesia del Natale senza dimenticare di farci divertire.

Un’occasione per tirare fuori dal cassetto la scatola del mago con cui giocavamo da bambini e tornare ad esserlo per una serata.





Dal 4 all’8 dicembre 2021 Amaca Arts and Artists

presenta RAUL CREMONA in

LA MAGIA DI SANT’AMBROEUS

4 e 7 dicembre ore 20,45

5 e 8 dicembre ore 15,30

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]



_©Angelo Antonio Messina